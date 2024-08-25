AFAD'dan kırmızı alarm: Vatandaşlar SMS ve anonsla uyarıldı

AFAD, Meteoroloji'nin Samsun için turuncu, 9 il için sarı kodlu uyarıda bulunduğunu belirterek, Samsun'da vatandaşların SMS ile uyarıldığını bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Samsun'da turuncu, Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop ve Ordu'da sarı kodlu yağış uyarısı yaptığını belirterek, tüm kurumların teyakkuz halinde gelişmeleri takip ettiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), beklenen sağanak yağışla ilgili yaptığı açıklamada, "Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Samsun'da Turuncu, Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop, Ordu illerimizde ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır. Turuncu yağış uyarısı verilen Samsun ilimizde; vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Cami ve Belediye anons sistemleri ile emniyet ve jandarma araçlarından gerekli uyarılar yapılmaktadır. An itibarıyla 72 ihbar alınmış olup, alınan tüm ihbarlara müdahale edilmiştir. Mahsur kalan 1.065 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verdi.