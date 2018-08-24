AK Parti milletvekilin zor anları

Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde dün 10'uncusu düzenlenen 'Red Bull Formulaz' tahta araba yarışlarında, Dünya Supersport Şampiyonu ünlü motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun hafif yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Formulaz tahta araba yarışları sırasında yarı finalde yarışan Dünya Supersport Şampiyonu ünlü mokotosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, kaza geçirdi.

Tahta arabayla dik rampada hızla indiği sırada kontrolünü kaybeden Sofuoğlu, saman balyalarına çarptı, tahta direksiyon sert bir şekilde çenesine isabete etti. Yere düşen Sofuoğlu, çenesi ve parmaklarından yaralandı.

Buna rağmen yarışa devam eden Sofuoğlu'na bitiş noktasına ulaştığında sağlık görevlileri müdahale etti. Yarışlara devam edemeyen Sofuoğlu, kendi aracıyla Rize Devlet Hastanesi'nde gitti. Pansuman yapılan Sofuoğlu, taburcu edildi. Kenan Sofuoğlu'nun kazası kameralara yansıdı.