  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Parti ve MHP ''vergi ödemeyen şirketler araştırılmasın'' dedi

AK Parti ve MHP ''vergi ödemeyen şirketler araştırılmasın'' dedi

AK Parti ve MHP ''vergi ödemeyen şirketler araştırılmasın'' dedi
Güncelleme:

Bir süredir sosyal medyada başlayan ve basına da yansıyan "vergi ödemeyen şirketler listesi" üzerine TBMM'ye verilen "vergi vermeyen şirketler araştırılsın" yasa teklifi, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Ak Parti ve MHP, 'Vergi vermeyen şirketler araştırılsın' önergesini reddetti.

Saadet Partili Sema Silkin Ün, büyük şirketlerin vergi ödememesinin ekonomik krize etkilerinin araştırılması gerektiğini söyledi. Ün, "Bu firmalara milyarlar ödeniyor ama tek kuruş vergi ödedikleri yok. Hal böyleyse bu sistem iflas etti demektir" diye konuştu.

İYİ Parti'li Şenol Sunat, "Bu araştırma önergesi sadece bir vergi meselesi değil, aynı zamanda bir adalet ve ahlak meselesidir" derken CHP'li Rıfat Turuntay Nalbantoğlu ise "Eğer bu şirketler ekonomik ölçeklerde vergilerini ödemiş olsalar Türkiye'de gelir adaletsizliği ve yoksulluk bu seviyelere ulaşmaz" diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi ve sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Etiketler vergi vermeyen şirketler vergi vermeyen şirketler araştırılsın yasa teklifi TBMM meclis ak parti MHP
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
3 ilimiz çöl sıcaklarıyla kavruldu; sokaklar boş kaldı 3 ilimiz çöl sıcaklarıyla kavruldu; sokaklar boş kaldı Hakim ve savcı maaşlarına zam Hakim ve savcı maaşlarına zam Erdoğan'dan çocuğa önce tokat sonra harçlık Erdoğan'dan çocuğa önce tokat sonra harçlık Mersin'de akılalmaz kaza: 5'inci kattan üzerine düştü Mersin'de akılalmaz kaza: 5'inci kattan üzerine düştü Plaj eşkıyaları balta ve neşterle polise direndi, sonları ters kelepçe oldu Plaj eşkıyaları balta ve neşterle polise direndi, sonları ters kelepçe oldu Otomobil alacaklara 1 milyon TL'ye varan ÖTV indirimi müjdesi Otomobil alacaklara 1 milyon TL'ye varan ÖTV indirimi müjdesi Türkiye'nin dev şirketleri vergi ödemiyor mu? Bakanlıktan ''vergi levhası'' açıklaması Türkiye'nin dev şirketleri vergi ödemiyor mu? Bakanlıktan ''vergi levhası'' açıklaması Yok oluşun fotoğrafı: Su kaydırağı ortada kaldı Yok oluşun fotoğrafı: Su kaydırağı ortada kaldı Ankara'da ''alkol yasağı'' cinayeti Ankara'da ''alkol yasağı'' cinayeti Otel ile anlaşıp turistleri dolandıran taksiciye suçüstü Otel ile anlaşıp turistleri dolandıran taksiciye suçüstü
Antideprasan kullananlar dikkat: 100 kişiden 43'ünde görüldü Antideprasan kullananlar dikkat: 100 kişiden 43'ünde görüldü İstanbul'da sokak ortasında şok görüntü: Güpegündüz uyuşturucu kullandı İstanbul'da sokak ortasında şok görüntü: Güpegündüz uyuşturucu kullandı Türkiye'de bir ilk: 8 öğrenci YKS'ye yeniden girdi Türkiye'de bir ilk: 8 öğrenci YKS'ye yeniden girdi 750 milyon liralık hacizli araç vurgunu 750 milyon liralık hacizli araç vurgunu Haftalık ideal cinsel ilişki sayısı açıklandı: ''Kadınların ömrünü uzatıyor'' Haftalık ideal cinsel ilişki sayısı açıklandı: ''Kadınların ömrünü uzatıyor'' Safiye Soyman'ın oğlu Harun hayatını kaybetti Safiye Soyman'ın oğlu Harun hayatını kaybetti Ünlü spiker Serap Belovacıklı, İYİ Partili Ümit Özlale ile evlendi Ünlü spiker Serap Belovacıklı, İYİ Partili Ümit Özlale ile evlendi 1 Eylül'e kadar ücretsiz: Kapısında metrelerce kuyruk oluştu 1 Eylül'e kadar ücretsiz: Kapısında metrelerce kuyruk oluştu Yargıtay'dan ilginç ''zina'' kararı Yargıtay'dan ilginç ''zina'' kararı Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na çılgın teklif Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na çılgın teklif