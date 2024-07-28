AK Parti ve MHP ''vergi ödemeyen şirketler araştırılmasın'' dedi

Bir süredir sosyal medyada başlayan ve basına da yansıyan "vergi ödemeyen şirketler listesi" üzerine TBMM'ye verilen "vergi vermeyen şirketler araştırılsın" yasa teklifi, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Ak Parti ve MHP, 'Vergi vermeyen şirketler araştırılsın' önergesini reddetti.

Saadet Partili Sema Silkin Ün, büyük şirketlerin vergi ödememesinin ekonomik krize etkilerinin araştırılması gerektiğini söyledi. Ün, "Bu firmalara milyarlar ödeniyor ama tek kuruş vergi ödedikleri yok. Hal böyleyse bu sistem iflas etti demektir" diye konuştu.

İYİ Parti'li Şenol Sunat, "Bu araştırma önergesi sadece bir vergi meselesi değil, aynı zamanda bir adalet ve ahlak meselesidir" derken CHP'li Rıfat Turuntay Nalbantoğlu ise "Eğer bu şirketler ekonomik ölçeklerde vergilerini ödemiş olsalar Türkiye'de gelir adaletsizliği ve yoksulluk bu seviyelere ulaşmaz" diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi ve sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.