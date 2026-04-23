AK Parti ve MHP'den Gülistan Doku önergesine ret!

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku’nun akıbetinin araştırılması için CHP ve DEM Parti tarafından sunulan iki ayrı önerge, TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, toplumsal hayatı yakından ilgilendiren yasa tekliflerini görüşmek üzere toplandığı günde, 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku tartışmalarına sahne oldu.

CHP ve DEM Parti’nin dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması için verdiği araştırma önergeleri, siyasi tansiyonu yükseltti.

"Süleyman Soylu da soruşturulmalı"

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, kürsüden yaptığı konuşmada dosyanın altı yıldır "faili meçhul" bırakılmasına sert tepki gösterdi. Olayın sadece bir kadın cinayeti olmadığını, politik bir koruma kalkanı oluşturulduğunu savunan Kordu, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Abla Aygül Doku’nun feryadı Meclis’te yankılandı

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’nun kendisine gönderdiği mesajı milletvekillerine okudu. Ablasının, "Kardeşimin en azından bir mezar taşına kavuşabilmesi için yardım edin" şeklindeki mesajı, genel kurulda yankı bulsa da oylama sonucunu değiştirmedi.

"Şüphelilerin adı sansürleniyor"

İddiası Görüşmelerde söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, soruşturma sürecindeki hukuksuzluklara dikkat çekti. Daha önce verdikleri soru önergelerinde Meclis tutanaklarında bile şüphelilerin isimlerinin "ZV" şeklinde sansürlendiğini belirten Koçyiğit, hükümetin sorumluluktan kaçtığını savundu.

Önce tutuklama, sonra önerge reddi

Geçtiğimiz günlerde eski vali Tuncay Sonel'in aracındaki DNA şüphesi ve sonrasında yaşanan tutuklama gelişmeleriyle yeniden alevlenen dosya, Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda "araştırma komisyonu" kurulmasına gerek görülmeyerek reddedildi.

