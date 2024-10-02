AK Partili Başkan Atatürk heykelinden rahatsız oldu

AK Partili İlçe Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'nın Mamak ilçesindeki Tuzluçayır Meydanı'na yerleştirilen heykeline tepki gösterdi.

AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, geçtiğimiz ay Tuzluçayır Meydanı’na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan Atatürk Heykelini eleştirdi.

CHP'yi heykel siyaseti yapmakla suçlayan Ehan Sarıgöl; "Heykel yapmanın en güzel yanı izah edilmeyen harcamalara iyi bir kılıf oluşturmasıdır. Birileri heykel siyaseti gütmeye, yalan, iftira hakaretlerine devam etsin. Bizler o birilerini rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’ni heykel ve zulüm siyasetinden kurtarıp, eser siyaseti anlayışına kavuşturan güçlü bir lidere sahibiz. Elhamdulillah. Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

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