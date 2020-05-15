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  3. 15 Mayıs 2020 07:12

AK Partili belediye 1 yıl dayanamadı!

AK Partili Ümraniye Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı yaptı. Meclis gündemine 100 milyon liralık borçlanma teklifi geldi.

AK Partili belediye 1 yıl dayanamadı!
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Koronavirüs nedeniyle gelirlerin düştüğü, giderlerin arttığı belirtilerek “belediyenin kamu hizmetlerinin devamının sağlanması, mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan tüm borçların ödenebilmesi amacıyla borçlanma yoluyla gelir elde edilmesi gerektiği” ifade edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre borçlanma talebi CHP’li üyelerin “ret” oyuna karşın AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Ümraniye Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Filiz Öztürk Çelik, “2004 yılından bu yana üç dönemde AK Partili Başkan Hasan Can tarafından yönetilen ve kâğıt üzerinde borcu olmayan Ümraniye Belediyesi yine AK Partili belediye başkanı olan İsmet Yıldırım döneminin birinci yılında borçlanma talebiyle meclise konu olmuştur. Belediye çalışanlarının maaş ve sigorta primlerinin ödenemez noktaya gelindiği Yıldırım tarafından ifade edilmiştir” dedi.

Öztürk CHP Grubu olarak meclise sundukları koronavirüs günlerinde faaliyetleri durdurulan işyerleri için kiraların ertelenmesi, borçların faizlerinin silinmesi, anaparanın taksitlendirilmesi, emlak vergilerinde artış yapılmaması gibi önerilerinin ise gündeme dahi alınmadığını söyledi.
 

Cumhuriyet

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