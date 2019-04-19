AK Partili vekil olay olan simit hesabını böyle savundu

AK Parti’nin çay simit hesabı yaparak iktidara geldiğini hatırlatan Akbaşoğlu, bugünkü durumun 2002’den daha iyi olduğunu savundu.

Akbaşoğlu açıklamasında ne kilosu 10 TL’ye çıkan soğana, ne kilosu 8.5 TL’ye çıkan patatese, ne kilosu 8 TL’ye çıkan bibere ne de litresi 7.04 TL’ye çıkan benzinin fiyatına değindi.

Akbaşoğlu sadece basit bir hesap yaparak 17 yıl sonra 2020 TL’ye çıkan asgari ücretle 2019 yılında 353 ABD doları alınabileceğini ve bunun ekonominin iyiye gittiğinin bir göstergesi olduğunu savundu.

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