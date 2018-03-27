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  3. 27 Mart 2018 11:26

Amanos ve Afrin'den acı haber: 3 şehit

TSK, Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. Hatay'da Amanos Dağları'nda düzenlenen operasyonda ise 1 askerimiz şehit oldu, 8 terörist ölü ele geçirildi.

Amanos ve Afrin'den acı haber: 3 şehit
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Afrin'de dün yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde dün yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

AMANOS DAĞLARI'NDA ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT

Hatay Valisi Erdal Ata, Arsuz ilçesi kırsalında dün gece terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 uzman çavuş şehit olduğunu açıkladı.

Vali Ata, İskenderun Devlet Hastanesi’nde yaptığı açıklamada, Karagöz Mahallesi Meti Sırtları bölgesinde dün bir grup terörist tespit edilmesi üzerine bölgeye düzenlenen hava destekli operasyonda şuan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ancak bu sabaha karşı arazi taramasında yaralı bir teröristin ateş açması üzerine bir uzman çavuşun şehit olduğunu açıklayan Vali Ata, "Amanos Dağlarında bir tane dahi terörist kalmayana kadar operasyonlarımızı devam edecek. Jandarmanın yaptığı istibarat çalışmaları neticesinde jandarmamız ve silahlar kuvvetler daha önce hareket geçti ve onların eylemleri engellendi. Eylemi Zeytin Dalı Harekatı’na misilleme olarak yapmak istedikleri bilgisi var" dedi.

İHA

tsk , şehit , asker , afrin
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