Ankara'da çok sayıda vatandaş sloganlarla Güvenpark'a yürüdü!

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak cezaevine konuşması ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ardından başkent Ankara'da da çok sayıda vatandaş sloganlar eşliğinde Güvenpark'a yürüdü.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine ise kayyum atandı.

İmamoğlu ve Çalık'ın görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Beylikdüzü Belediye Başkanvekili seçimi 26 Mart'ta belediye meclislerinde yapılacak.

Kararların ardından çok sayıda ilimizdeki protestolar da sürüyor. Ankara'da başlayan protestolarda da binlerce kişi Güvenpark'ta bir araya geldi.

Önceki günlerde olduğu gibi siyasi parti, sendika, meslek örgütlerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci alanı doldurmaya başladı. Alanda sık sık 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz', 'Hükümet istifa' sloganları dıuışdı.