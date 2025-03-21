  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ankara'da ODTÜ'ye çıkan tüm yollar kapatıldı

Ankara'da ODTÜ'ye çıkan tüm yollar kapatıldı

Ankara'da ODTÜ'ye çıkan tüm yollar kapatıldı
Güncelleme:

Ankara'da 5 gün boyunca eylem yasağı kararı verilmesinin ardından, ODTÜ'ye çıkan yolların da kapatıldığı duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen iki ayrı operasyonla Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. Ülkenin birçok yerinde eylemler devam ederken, Ankara Valiliği kent genelinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere 5 günlük eylem yasağı getirdi.

Bu gelişmenin ardından Valilik bir yeni karar daha aldı. Ankara'da başlayan eylemlerin önemli noktalarından olan ODTÜ'ye toplu ulaşım valilik kararıyla durduruldu.

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre saat 18.00’den itibaren ODTÜ, MTA, Beytepe ve Bilkent ODTÜ çıkışı metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak, ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacak. Saat 19.00’dan itibaren ise Söğütözü Metro Durağı yolcu iniş ve binişlerine kapatılacak.

EGO Genel Müdürlüğü resmi X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Valiliği’nin aldığı karar gereğince; saat 18.00’den itibaren ODTÜ, MTA, Beytepe ve Bilkent ODTÜ çıkışı metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak, saat 19.00’dan itibaren Söğütözü Metro Durağı yolcu iniş ve binişlerine kapatılacak, saat 18.00’den itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek, saat 18.00’den itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacaktır."

Ankara, İzmir ve Manisa'da 5 gün boyunca her türlü eylem, yürüyüş yasaklandıAnkara, İzmir ve Manisa'da 5 gün boyunca her türlü eylem, yürüyüş yasaklandıGüncel

 

 

Etiketler odtü ankara ankara valiliği odtü'ye çıkan yollar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzin, motorin ve LPG'ye dev gibi birer zam geliyor! Benzin, motorin ve LPG'ye dev gibi birer zam geliyor! Türkiye'nin gerçek Atlantisi ortaya çıktı... Sular çekildi, devasa yerleşim yerleri gözüktü Türkiye'nin gerçek Atlantisi ortaya çıktı... Sular çekildi, devasa yerleşim yerleri gözüktü TürkNet'teki veri sızıntısının boyutu ortaya çıktı! İşte çalınan kişisel bilgiler TürkNet'teki veri sızıntısının boyutu ortaya çıktı! İşte çalınan kişisel bilgiler Gonca Vuslateri çok merak edilen eşiyle aşka geldi Gonca Vuslateri çok merak edilen eşiyle aşka geldi Hem sahur sofralarında hem de iftar sofralarında aynı şeyi yiyorlar... Hem sahur sofralarında hem de iftar sofralarında aynı şeyi yiyorlar... Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı Peki ya İBB'ye kayyum atanırsa ? Özel'den dikkat çeken karar! Peki ya İBB'ye kayyum atanırsa ? Özel'den dikkat çeken karar! Fatih Altaylı AK Parti'nin İBB için düşündüğü kayyumu ''hazır ol talimatı verildi'' diyerek açıkladı Fatih Altaylı AK Parti'nin İBB için düşündüğü kayyumu ''hazır ol talimatı verildi'' diyerek açıkladı Cem Küçük bu sefer de ''sokağa çıkan üniversitelileri'' tehdit etti! Cem Küçük bu sefer de ''sokağa çıkan üniversitelileri'' tehdit etti! Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan yeni görüntü Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan yeni görüntü
İstanbul'daki gürültü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'daki gürültü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Sertab Erener'den olay olan ''DESTAN YAZALIM'' çağrısı Sertab Erener'den olay olan ''DESTAN YAZALIM'' çağrısı Kış soğuna ve yağışlara veda edin... Bahar geri geliyor! Kış soğuna ve yağışlara veda edin... Bahar geri geliyor! Saraçhane'deki İmamoğlu protestolarına bir parti daha katılacak Saraçhane'deki İmamoğlu protestolarına bir parti daha katılacak Hayal Köseoğlu aşkını ''öpmelere doyamadığı'' görüntülerle ilan etti Hayal Köseoğlu aşkını ''öpmelere doyamadığı'' görüntülerle ilan etti Dudak dudağa görüntülenen Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında karar çıktı Dudak dudağa görüntülenen Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında karar çıktı Çölün ortasında gizemli keşif! Bilim insanları da şaşkın Çölün ortasında gizemli keşif! Bilim insanları da şaşkın Kulislerden sızan olay iddia: ''İmamoğlu geçen ay gözaltına alınacaktı ama...'' Kulislerden sızan olay iddia: ''İmamoğlu geçen ay gözaltına alınacaktı ama...'' Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan İsmail Saymaz'a olay sözler! Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan İsmail Saymaz'a olay sözler! İmamoğlu için ortalığı karıştıran ''cezaevi'' iddiası İmamoğlu için ortalığı karıştıran ''cezaevi'' iddiası