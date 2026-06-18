Antalya açıklarında deprem
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AFAD verilerine göre, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akdeniz açıklarındaki sismik hareketlilik devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 15.07'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
İlçeye 60,35 kilometre uzaklıkta, 6,78 kilometre derinlikte meydana gelen depremde şu ana kadar bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
Haber3.com Haber Merkezi
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