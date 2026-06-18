Antalya açıklarında deprem

AFAD verilerine göre, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz açıklarındaki sismik hareketlilik devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 15.07'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

İlçeye 60,35 kilometre uzaklıkta, 6,78 kilometre derinlikte meydana gelen depremde şu ana kadar bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Haber3.com Haber Merkezi