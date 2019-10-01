AYM’den OHAL’de eylem yasağına hak ihlali kararı

GazeteDuvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Olağanüstü Hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnamesi ile kamudan uzaklaştırılan H.T.’nin ihracını protesto etmek amacıyla Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 19 Ocak 2017 tarihinde basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim Sen üyesi öğretmen Selma Elma’ya Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası kesildi.

Antalya Valiliği’nin 4 Kasım 2016 tarihinde aldığı, OHAL dönemindeki “eylem yasağı” gerekçe gösterilerek kesilen cezanın ardından öğretmen Elma Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

AYM ‘GÖSTERİ HAKKININ’ İHLAL EDİLDİĞİNE HÜKMETTİ

Anayasa Mahkemesi, toplantı ve gösteri hakkının Anayasal ve uluslararası hukukla korunduğunu, idari para cezasının toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali olduğunu belirterek başvurusunu yapan Elma’nın dosyasını karara bağladı.

OHAL döneminde yaptığı eylem nedeniyle idari para cezasına çarptırılan Elma’nın, Anayasa’nın 34’üncü maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmeden AYM, başvurucunun 10 bin TL’lik tazminat talebini ise reddetti.

ANAYASA’NIN 34’ÜNCÜ MADDESİ NE DİYOR?

Anayasa’nın 34’üncü Maddesi’nde düzenlenen “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı” şu şekilde:

“Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.”

KHK’lilerden Ankara'da eyleme hazırlanıyor