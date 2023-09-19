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Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

Etiketler Bakan Fidan yunan görüşme
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