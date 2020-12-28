Bakan Koca: ''Aşılamada vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak''

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatarak, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak." ifadesini kullandı.
Bakan Koca açıkladı: Çin aşısının gelişi bir kez daha ertelendi!
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