Bakan Yerlikaya açıkladı: O görüntülere soruşturma!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısının ardından kameraların karşısına geçti. Bakan Yerlikaya, ''Sosyal medya hesaplarından acımızın olduğu noktada görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturmayı başlattık'' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık önünde hafif ticari araçla 2 teröristin bombalı saldırı eylemi gerçekleştirdiğini duyurdu. Yerlikaya, saldırının saat 09.30’da meydana geldiğini ve teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin ise emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırıda 2 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı.

BAKAN YERLİKAYA: KAHRAMAN POLİSİMİ KUTLUYORUM

Bakan Yerlikaya, terör saldırısının ardından kameraların karşısına geçti. Yerlikaya, "Sabah 09.30 itibarıyla İçişleri Bakanlığımızın Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde alçak, hain terör saldırısı girişiminde bulunulmuştur. Şükürler olsun kahraman polisimizin cevvaliyeti, kararlılığı, sezgisiyle onlar araçtan iner inmez silahla mukavemette bulunulmuş, bu esnada teröristlerden biri kendini patlatmış, diğeri kendini patlatmaya fırsat bulamadan başından vurulmuş, etkisiz hale getirilmiştir. Ankara'mıza, tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum. Kahraman polisimi kutluyorum. Erkan'ımı, Alim Reis'imi ve buradaki arkadaşlarını alınlarından öpüyorum. Birazdan da onları ziyarete gideceğim. Başhekimimizle, rektörümüzle devamlı görüştüm. Gerek Erkan gerek Alim Reis'in tedavileri devam ediyor ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" dedi.

'BÜTÜN DAİRELERİMİZ İNCELEME BAŞLATTI'

'Türkiye Yüzyılı'nda terörün en ufak bir etkisinin olmamasına gayret ettiklerini söyleyen Yerlikaya, "Bunu da aziz milletimizin hayır dualarıyla, devletimizin kararlılığıyla başaracağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Arkadaşlarımız; Emniyet Genel Müdürümüz, İl Emniyet Müdürümüz, bütün dairelerimiz bu olay yerinden, başlangıç yerine gelinceye kadar tüm detaylarıyla inceleme başlattı. Adalet Bakanımız açıklama yaptı, konuyla ilgili adli soruşturma da başlatıldı. Detaylara ulaşalım, zaman içerinde bunları aziz milletimizle paylaşacağız. Pek çok telefon geldi. Sayın genel başkanlar aradı, her biri 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanımız anbean takip ediyor. İlk anından itibaren sürekli kendisine bilgiler arz ettik, talimatlarını aldık. Bize dua eden, bizim yanımızda yer alan ve terörü lanetleyen bütün hemşerilerime ve aziz milletimize minnettarız. Sizleri seviyoruz, göreceksiniz; hükümetimizin ve aziz milletimizin kararlılığıyla hem terör örgütleri hem suç çeteleri, zehir tacirleri hepsinden ama hepsinden bizim gücümüz, dirayetimiz, kararlılığımız üstesinden gelecektir" diye konuştu.

'LÜTFEN BU GÖRÜNTÜLERİ SİLSİNLER'

Olayın ardından getirilen yayın yasağı kararına değinen Yerlikaya, "Adalet Bakanımız, Ankara Cumhuriyet Başsavcımız ve aynı zamanda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu saldırı girişimi olduğu andan itibaren yayın yasağı kararı alındı. Sizler bu kurala uydunuz, teşekkür ediyorum. Sosyal medya hesaplarından, onun da kaynağını bulmakta azimliyiz; acımızın olduğu bu noktada, bu görüntüleri paylaşanlarla ilgili gerekli soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz. Sosyal medya hesaplarında bu görüntüleri paylaşanları uyarıyorum, lütfen bu görüntüleri silsinler ve bizim acımızı paylaşsınlar" dedi. (DHA)