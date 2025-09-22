  1. Anasayfa
  Balıkesir'de peşpeşe 2 büyük deprem daha... İstanbul'dan da, İzmir den de hissedildi!

Balıkesir'de peşpeşe 2 deprem daha... İstanbul'dan da, İzmir den de hissedildi

Balıkesir'de peşpeşe 2 deprem daha... İstanbul'dan da, İzmir den de hissedildi
Güncelleme:

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta merkezüssü Sındırgı olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki deprem fırtınası tüm hızıyla devam ederken gece yarısı meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından yine merkezüssü Sındırgı olan 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Aralıksız depremlerin devam ettiği Balıkesir'deki deprem fırtınası endişe vermeye devam ediyor. Gece yarısı meydana gelen ve İstanbul ile İzmir'den de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12:02'de merkezüssü yine Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Gece yarısı meydana gelen ve AFAD'ın büyüklüğünü 4,9 olarak açıkladığı depremi Kandilli Rasathanesi ise 5 olarak açıklamıştı.

Balıkesir art arda meydana gelen depremlerle sarsılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 12.02'de Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye'nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritası

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

