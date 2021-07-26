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''Ben arılara fısıldayan adamım'' diyerek öyle bir şey yaptı ki...

''Ben arılara fısıldayan adamım'' diyerek öyle bir şey yaptı ki...

Arılarla dans eden balcı Abdülkadir Yirmibeşoğlu, günlük kıyafetleriyle kovanların arasına korkmadan dalıyor.

İstanbul’da 25 yıl çalıştıktan sonra ailesiyle Fatsa ilçesine dönen 45 yaşındaki Abdulkadir Yirmibeşoğlu, anne ve babasının da desteğiyle birkaç kovan alarak bal üretimine başladı. Evinin bahçesinde organik kestane bal üretimi gerçekleştiren ve bugün 700 kovana sahip olan Yirmibeşoğlu, her sezon 2-2,5 ton bal hasadı gerçekleştiriyor.

GÜNLÜK KIYAFETLERİYLE PETEKLERİ KONTROL EDİYOR
Sosyal medyadan bal satışı da gerçekleştiren Yirmibeşoğlu, bal üretimine başladığı bu süre içerisinde arılarla iyi bir dostluk oluşturdu. Arıların dilinden anlayan ve onlarla iyi bir bağ kuran Yirmibeşoğlu, onlarla adeta dans ediyor. Herhangi bir koruyucu elbise kullanmadan günlük kıyafetiyle petekleri kontrol eden balcı Abdülkadir Yirmibeşoğlu, yüzlerce arının bulunduğu peteği eline alarak arılara meydan okudu. Yirmibeşoğlu, “Varsa böyle arılarla oynayan gelsin. Ben arılara fısıldayan, onlarla dans eden adamım” dedi.

Etiketler arı arılara fısıldayan adam kovan
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