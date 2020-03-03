Bir yanda sörf bir yanda sığınmacı devriyesi !

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgarı fırsat bilenler, uçurtma sörfü yapmanın keyfini çıkardı. Devriye görevinde bulanan Sahil Güvenlik teknesi ile sörf tutkunun aynı fotoğraf karesinde yer alması ise renkli görüntüler oluşturdu. Rüzgarın etkisini artırmasıyla deniz üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin, deniz yolu yerine Edirne’de bulunan sınır kapılarını tercih ettikleri öğrenildi.



Bodrum'da, bu sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar etkili olmaya devam ediyor. Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere Türkiye'nin müdahale etmeyeceği yönünde çıkan haberler üzerine gözler Ege sahillerine çevrildi. 3 yaşındaki Suriyeli Aylan'ın 5 önce yıl cansız bedeninin bulunduğu Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki Fener Burnu Sahili başta olmak üzere kıyı kenarlarında olumsuz hava şartları nedeniyle hareketlik yaşanmadığı gözlendi. Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na deniz yoluyla umuda yolculuk yapma girişiminde bulunan Irak, Suriye, Filistin, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu göçmenlerin, fırtına engeli nedeniyle deniz yolu yerine Edirne’de bulunan sınır kapılarını tercih ettikleri öğrenildi.

Yükselen dalgaları gören bir sörfçü, Fener Burnu Sahili'ne geldi. Uçurtma sörfünü kapıp kendini denize bırakan sporcu, hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgarın tadını çıkardı. Aynı sıralarda devriye görevinde bulunan Türk Sahil Güvenlik Botu ile sörfçünün aynı fotoğraf karesinde yer alması ise ilginç görüntü oluşturdu. Aynı zamanda uçurtma ve rüzgar sörfü yapan sporcular da ilçe körfezini renklendirdi.