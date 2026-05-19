BM kürsüsünde konuşan Haluk Levent'e ''İsrail'' sansürü: Yayını kestiler!

Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in Bakü'de düzenlenen BM İnsan Yerleşimleri Programı'nda yaptığı konuşma, İsrail'i eleştirdiği anlarda kesilerek sansürlendi.

Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı'nda tarihi bir konuşmaya imza attı. Ancak ünlü sanatçının İsrail'in saldırganlığını eleştirdiği anlarda, canlı yayının aniden kesilmesi büyük tepki çekti.

Konuşmasına BM yönetimine verdiği 'siyaset yapmama' sözünü hatırlatarak başlayan Levent, dünyada hızla değişen dengelere dikkat çekti. Toplumsal bir sağduyu çağrısı yapan sanatçı, "Şu an dünyada, Yahudi olmayan herkes Yahudilere düşmanmış gibi sahte bir algı üretiliyor" diyerek bu durumun doğru olmadığını vurguladı.

İsrail'i eleştirirken yayın kesildi

Sözlerine "Bizler Piyanist ve Çizgili Pijamalı Çocuk filmlerini izlerken gözyaşı döken bir nesiliz" diyerek devam eden Levent, Yahudi halkına doğrudan seslenerek, geçmişte yaşanan acılar için nasıl yas tutulduysa, son iki yılda katledilen 20 bin Gazzeli masum çocuk için de aynı duyarlılığın gösterilmesini talep etti. İsrail'in yürüttüğü siyonist politikalara karşı olduklarını belirttiği o anlarda mikrofonların sesi dış dünyaya kapatıldı.

'Susturamayacaksınız!'

Uluslararası yayının karartılmasının ardından kararlı duruşundan taviz vermeyen Haluk Levent, sosyal medya üzerinden sansüre meydan okudu. Levent, "Sesimizi ne kadar kısmaya çalışırlarsa çalışsınlar, uyguladıkları bu ambargolar bizi durduramayacak. Zulme karşı durmaya ve Filistin’in özgür sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.