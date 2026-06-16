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CHP itiraz etmişti; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yetkisi daha iptal edildi!

CHP itiraz etmişti; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yetkisi daha iptal edildi!
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Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin başvurusu üzerine, 7419 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Cumhurbaşkanına yatırımlar için ek teşvik belirleme yetkisi veren kuralı iptal etti. Kararda, bu yetkinin genel çerçevesinin çizilmediği ve hukuki belirlilik ilkesiyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Yüksek Mahkeme'nin (AYM) aldığı son karar, siyaset ve ekonomi dünyasının gündemine yerleşti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başvurusu üzerine toplanan Anayasa Mahkemesi, 7419 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda yer alan ve Cumhurbaşkanına yatırımlar için ek teşvik belirleme imkânı tanıyan düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. 

CHP'nin İptal Başvurusundaki Gerekçeler: "Yetki Anayasa'dan Kaynaklanmıyor"

CHP tarafından AYM'ye taşınan başvuruda, "Endüstri bölgelerinde yer alan yatırımlara ilişkin olarak Cumhurbaşkanınca ek teşvikler belirlenebilir" kuralının iptali talep edilmişti. İtiraz dilekçesinde öne çıkan iddialar şu şekilde sıralandı:

Çerçevesiz Yetki: Düzenlemenin, kanunda genel bir çerçeve çizmeden ve somut bir ölçüt belirlemeden Cumhurbaşkanına doğrudan teşvik kapsamını belirleme yetkisi verdiği savunuldu.

Öngörülebilirlik ve Eşitlik İlkesi: Bu durumun keyfî uygulamalara zemin hazırlayabileceği, yatırımcılar arasında ayrımcı muamelelere yol açabileceği ve öngörülebilirliği ortadan kaldıracağı belirtildi.

Mülkiyet ve Teşebbüs Özgürlüğü: Kuralda öngörülen ek teşviklerin, yatırımcıların mülkiyet hakkının ve teşebbüs özgürlüğünün kullanımına doğrudan etki edeceği vurgulandı.

Anayasal Dayanak Eksikliği: Hiçbir organın Anayasa'dan kaynaklanmayan bir yetkiyi kullanamayacağı, söz konusu kuralla Cumhurbaşkanına Anayasa'da dayanağı olmayan bir yetki tanındığı ifade edildi.

AYM'nin İptal Kararı: "Hukuki Belirlilik İlkesiyle Bağdaşmıyor" İtirazları değerlendiren Anayasa Mahkemesi, kuralın kanunlarda düzenlenen mevcut teşviklerden daha farklı teşviklerin yatırımlara verilmesini amaçladığını tespit etti. Yüksek Mahkeme'nin iptal kararının temelini oluşturan gerekçeler ise resmi karara şu şekilde yansıdı:

Kapsam ve Şartların Belirsizliği: Kararda, "Kural; yeni teşviklerin konusu, kapsamı ve şartları ile ilgili olarak herhangi bir düzenleme içermemektedir. Yeni teşviklerden hangi şartlarla yararlanılacağı ya da iptal edileceği konusunda hiçbir belirleme yapılmamıştır" denildi.

Çerçevenin Çizilmemesi: Cumhurbaşkanına tanınan yetkinin temel ilke ve esaslarının belirlenmediği, genel çerçevesinin çizilmediği ifade edildi.

Yatırımcı Açısından Öngörülemezlik: AYM, yatırımcıların bu ek teşviklerden hangi şartlar altında yararlanabileceklerini öngörebilmelerine mevcut kuralın imkân tanımadığını açıkça belirtti.

Hukuki Belirlilik: Yüksek Mahkeme, ilkelerin "açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel" bir şekilde düzenlenmeksizin Cumhurbaşkanına böyle bir yetki tanıyan kuralın "hukuki belirlilik ilkesiyle" bağdaşmadığına hükmederek düzenlemenin iptaline karar verdi.

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Etiketler anayasa mahkemesi AYM iptal kararı Cumhurbaşkanı ek teşvik yetkisi 7419 Sayılı Kanun CHP AYM başvurusu endüstri bölgeleri teşvikleri hukuk hukuki belirlilik yüksek mahkeme kararları
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