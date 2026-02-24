CHP kurultay davasında birleştirme talebi reddedildi

CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla açılan davanın, İBB davası ile birleştirilmesi talebi reddedildi. Dava 1 Nisan’da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 12 kişinin, "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı davada dün ara karar verilmişti.

İBB davasıyla birleştirilsin talebine ret

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu davanın, fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle İstanbul’da 9 Mart'ta görülecek İBB davası ile birleştirilmesini, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sordu. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı davasının, İstanbul’daki İBB'ye yönelik yolsuzluk davasıyla birleştirilmesi talebine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyalar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunmadığı ve suç vasıflarının farklı olduğu gerekçesiyle onay vermedi.



Davaya, 1 Nisan'da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilecek.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialarla ilgili yürütülen soruşturma sonunda dava açıldı. İddianamede; İmamoğlu’nun divan başkanı olduğu CHP 38’inci Olağan Kurultayı'nda, bazı delegelere para verildiği, adaylık ve iş vaadinde bulunulduğu, market kartı dağıtıldığı, oy pusulası fotoğraflarının istendiği, ikinci turun geciktirilerek yanlış bilgilendirme yapıldığı ve bu yollarla Özgür Özel’in kazanması için delegelerin iradelerinin yönlendirildiği iddia edilerek, tüm sanıkların 'Seçim Kanunu'na muhalefet' suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

