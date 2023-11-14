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Dilan ve Engin Polat'a 2. tutuklama kararı

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Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili ifade veren Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasına karar verildi.

Dilan-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Adalet Sarayı'na getirildi. 

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Adliyede ilk olarak savcılığa ifade vermelerinin ardından Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat 'Silahlı saldırıya azmettirme' suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan-Engin Polat çifti ve Sezgin Polat'ın tutuklanmasına karar verdi.

DİLAN POLAT DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKÜP AĞLADI

Bunun yanı sıra hakimliğin karar arasında Dilan Polat'ın uzun süre ağladığı ve dizlerinin üzerine çöktüğü görüldü.

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DHA

Etiketler banu parlak dilan polat engin polat
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