Dilan ve Engin Polat'ın lüks cipi satışa çıkardığı ortaya çıktı

Vergi kaçırma ve kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen Dilan ve Engin Polat'ın, lüks ciplerini 2 hafta önce satışa çıkardığı ortaya çıktı.

Sosyal medya üzerinden yayınladıkları içeriklerle gündeme gelen ve çeşitli iddialar sonrası MASAK tarafından inceleme altına alınan Dilan ve Engin Polat çiftinin tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

ŞİRKETLERİNE AİT 22 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Dün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılırken savcılık Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait olan 22 milyon 372 bin liraya el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği 22 Milyon 372 bin liranın el konulmasına karar verdi.

LÜKS CİP SATIŞA ÇIKARILMIŞ

Milyonlarca liralık servetine el konan Polat çifti büyük şok yaşarken, bugün yine sosyal medya üzerinden ortaya çıkan bir gelişme büyük ses getirdi. Gazeteci Erk Acarer'in gündeme getirdiği habere göre, 22 milyon TL'lik servetine el konan Polat çiftinin 2 hafta önce 2020 model lüks ciplerini popüler bir ilan sitesi üzerinden satışa sunduğu ortaya çıktı.

İlanda satış yapan kişilerin Polat çifti olduğuna dair bilgi yer almazken, siteyi ziyaret eden kişilerin cipin plakasını görmeleri üzerine olay bir anda gündeme geldi. Yaklaşık 8 milyon TL'ye satışa sunulan 2020 model cipin Polat çiftinin sahip olduğu araçlara ait plakalar listesinde yer aldığı ortaya çıktı.