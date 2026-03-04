Doğum izni uzuyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor! 29 maddelik kanun teklifi Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, çalışan annelerin doğum izninin 24 haftaya uzatılması ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesini içeren kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, tüm kamu ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izni süresini toplam 24 haftaya çıkaracak kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını açıkladı.Teklifte; babalık izninin 10 güne çıkarılması, 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı gibi radikal maddeler yer alıyor. Dijital dünyada çocukları koruyacak "koruma kalkanı" ve yapay zeka denetimi de yolda.

Anne ve babaların izin süreleri uzatılıyor

Usta, basın toplantısı düzenleyerek Sosyal Hizmetler ile ilgili 29 maddelik bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını ifade etti. Kanun teklifiyle aile bütünlüğünün desteklendiğini söyleyen Usta, "Askeri personel, hakim, savcı, sözleşmeli personellerden ayrı üzere tüm kamu ve özel sektörde çalışan annelerimiz için doğum izni süresini doğum öncesi sekiz hafta doğum sonrası on hafta, 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıyoruz. Babalık izni süresini memurlarda olduğu gibi işçilerde de on güne çıkardık. Çok beklenen bir konuydu bunu tüm kamuoyuna duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Annenin kendi talebi doğrultusunda son iki haftaya kadar çalışma iznini vererek o altı haftayı da doğum sonrası aktarma imkanı da veriyoruz. Böylece anne ve bebeğin doğum sonrasında daha uzun süre bir arada kalmasını desteklemiş oluyoruz.

Koruyucu ailelere 10 gün izin

Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımı tamamlanamayan çocukların eğitim bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu devleti ile paylaşan koruyucu ailelerimize yönelik olarak da hem kamu hem de özel sektör çalışanları için on günlük izin vererek koruyucu ailelerine teşvik edilmesini amaçlıyoruz. Daha önce koruyucu aile olanlara izin yaparken bu taslakla birlikte koruyacağımız ailelerimize de on günlük izin hakkını tanımış oluyoruz. Evlat edinenlere verilen izinler askeri personellere de tanınmış durumdadır.

Kamu alanında güvenlik düzenlemesi

Teklifle okul kreş, yurt servisi gibi çocukların yoğun olduğu yerlerde başta çocuklara karşı istenilen suçlar olmak üzere belirli suçlardan mahkum olan kişilerin çalıştırılması ve bu yerlerin bu kişilerce işletilmesinin önüne geçilmesi için bir düzenleme yapıyoruz. Sosyal Hizmetler Kanununda ergin olarak ayrılan çocukların kamu desteği ilişkin koşullarda değişikliğe gidilmektedir.

Koruyucu aile kadın konukevi harçlıklar ve benzeri sosyal yardım uygulamalarına yönelik süreklilik ve öngörülebilir deneyim sağlanmasını amaçlanmaktadır. Kuruluşların kapatılması halinde hizmet alan bireylerin mağduriyeti yaşamaması amacıyla tasfiye süreçlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlemektedir" dedi.

Yapay zeka denetimi hayata geçiriliyor

Usta, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yapay zeka destekli olarak da uygulanan hataların, şiddetin veya yanlış yapılan işlemlerin uyarılacak şekilde merkezi bir sistemle kontrol edilmesi ve güvenliği tedbirlerini artırılması amacıyla böyle bir düzenleme hizmetlerimizin yoğun bir şekilde denetlenmesini sağlayacaktır.

Sosyal medyada 15 yaş sınırı

Başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm toplum için yeni fırsatların yanı sıra siber içerikleri maruz kalma dijital bağımlılık gibi riskleri de beraberinde getirmektedir. Devletin çocukların fiziksel zihinsel psikolojik ve sosyal genişliğini tehdit eden unsurlara karşı koruma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayından yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi kanunda yapılması öngörülen değişikliklerle yalnızca mevcut sosyal sağlayıcıların sorumluluklarını netleştirmekte kalmayıp hatta hukuki statüleri tanımlanan haklar, uyum sağlayıcılar ön dağıtıcıları da kapsam içerisine alarak çocukların güvenliğini merkeze alan bütüncül bir koruma kalkanı oluşturulması amaçlanmaktadır. Sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmalarını engelleyecek düzenleme teklif edilmekte ve platformlara bu kuralın uygulanması için gerekli adımları atma noktasına yükümlülükler getirmektedir. Ebeveynlerine, çocuklarına sosyal medya kullananları kontrol etmek için ebeveyn denetim amaçları üstünde tüm bu konularda önlemlerin belirli periyotlarda hem BTK ve hem de kamuya açık biçimli raporlama yükümlülüğü getirilmesini teklif ediyoruz. Temel hedefimiz çocuklar için bir koruma kalkanının oluşturulması, ebeveynler için denetimin sağlanması arzu ediyoruz. Kullanıcılarına başvuru mekanizması sunmak, 15 yaşını doldurmuş çocukları hizmet sunmak, 15 yaşını doldurmuşlar ayrı derece hizmet sunmak yaş doğrulama istemiyorsun bak şeffaflık raporları sunmak aldatıcı reklamları önleme gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içerik çıkarma erişim engeli kararının en geç 1 saat içinde uygulama yükümlülükleri de getirmeliyiz. Yüz binden fazla hacmi olan oyunda sadece Türkiye’de temsilci atama kurum tarafından talep edilen bilgileri sunma yönünde yükümlülükleri getiriyoruz. Düzenlemelerle ilgili altı aylık bir süre tanıyacağız. 6 ay sonra yürürlüğe geçirmiş olacağız."

