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Dolandırıcıların yeni tuzak SMS'i bu oldu! Aman dikkat

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, vatandaşların, siber saldırganların oltalama saldırılarına karşı tedbiri elden bırakmamasını istedi.

Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde siber saldırganlar tarafından, pandemi yardımı, Kovid-19 aşı sırası, kripto varlık kayıplarını düzeltme vaadi ve emekli bayram ikramiyesi konulu mesaj/e-postaların dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Oltalama saldırılarına karşı tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Dolandırıcılar şimdi de emekli ikramiyelerine göz diktiDolandırıcılar şimdi de emekli ikramiyelerine göz diktiHaber

Etiketler sms oltalama tuzak dolandırıcı
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