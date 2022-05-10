Dolar, Euro ve altın barajı yıktı! Piyasalarda tedirgin eden yükseliş

Yeni haftaya kurulan barajı yıkarak başlayan piyasalarda yükseliş devam ediyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türk Lirası'ndaki değer kaybını durdurabilmek için iktidarın kur korumalı mevduat hesapları adımı başta olmak üzere kurduğu "baraj" dün yıkılmıştı.

Uzun süredir 14,5 - 15 TL aralığında işlem gören dolar/TL kuru dün 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 15 TL seviyesini gördü. Asya Borsaları, faiz artırımları endişeleri nedeniyle Wall Street'e paralel olarak gerilerken, Shanghai'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılması küresel ekonomik büyüme ve muhtemel bir resesyona dair endişeleri kuvvetlendirdi. Yatırımcılar, Çarşamba günü açıklanacak olan ABD TÜFE verileri öncesinde de kaygılı kaldı. Türkiye'nin riski primi 681 baz puanı görürken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 23,30'dan işlem gördü.

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin devam etmesinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, bu durumun küresel çapta dolara olan talebin artmasını beraberinde getirdiğini söyledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha "şahin" politikaların gerekebileceği endişelerinin de dolar talebinin artmasında etkili olduğunu aktaran analistler, tahvil faizlerinin seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini vurguladı.

Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde

Küresel ekonomide, salgın ve savaş gibi enflasyonist baskıları besleyen gelişmeler karşısında finansal koşulların daha da sıkılaştırılacağı endişeleri gündemin odağına yerleşirken, artan dolar talebi ile yaklaşık 20 yılın zirvesini gören dolar endeksi birçok ülke para birimini baskılamaya devam ediyor.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar: Güne 15,11 TL'den başlayan Dolar 15,24 TL'den,

Euro: 16,01 TL'den başlayan Euro 16,12 TL'den,

Sterlin: 18,70 15,11 TL'den başlayan Sterlin ise 18,84 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 15,08 lira, avronun satış fiyatı ise 15,89 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın: 1.863 dolardan başlayan Ons altın 1.861 dolar'dan

Gram altın: 904 TL seviyesinde başlayan Gram altın 911/912 TL,

Çeyrek altın: 1.454 TL seviyesinde başlayan Çeyrek altın 1.466/1.467 TL,

Cumhuriyet altını: 5.986 TL seviyesinde başlayan Cumhuriyet altını 6.032/6.033 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,71 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde değer kaybederek 30 bin 333 dolar seviyelerine kadar düştü. Bitcoin’in fiyatı, Temmuz 2021’den bu yana ilk kez 31 bin dolar seviyesinin altına gerilemiş oldu.

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 31 bin 480, Ethereum 2 bin 379 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Akaryakıt fiyatları

Brent petrolde piyasalar yeni haftaya G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo kararı ve Suudi Arabistan'ın Asya hamlesiyle başladı. ABD ham petrolü dalgalı bir açılışın ardından 110 dolar civarına otururken, Brent petrol de 112 dolara geldi.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları 20 TL civarında seyrederken yen zam beklentisi oluştu.

Sektör temsilcileri "Petrol fiyatının düşmemesi halinde benzin ve motorine peş peşe zamlar yapılacaktır. Araç sahiplerinin büyük çoğunluğu depoyu fullemekte zorlanacaktır" yorumunu yaptı.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 11 Mayıs Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor.