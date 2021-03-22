Dün gece 9 TL'ye dayanan Dolar'da işte günün ilk rakamları

Dün gece 8,50 TL sınırına kadar yükselen Dolar yeni güne 8,05 TL'den başladı. Euro 9,59 TL'den, Sterlin ise 11,17 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 451 TL'den, gümüş ise 6,67 TL'den fiyatlanıyor. Bitcoin ise 57 bin 495 dolar seviyesinde.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesiyle ilk işlemlerde 8,47 seviyesine kadar yükselen dolar/TL kuru, daha sonra hafif aşağı gelerek 8,05 düzeylerinden işlem görmeye başladı.

Dolar 8,05 TL'den, Euro 9,59 TL'den, Sterlin ise 11,17 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 451 TL'den, gümüş ise 6,67 TL'den fiyatlanıyor. Bitcoin ise 57 bin 495 dolar seviyesinde.

Onsu 1.741 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 446/451, çeyrek altın 723/740, Cumhuriyet altını ise 2.979/3.013 TL alış/satış fiyatıyla fiyatlanıyor.

ASYA BORSASI TSUNAMİSİ

Piyasaların açılışıyla birlikte liraya gelen sert satışlar, yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilediğinden borsalarda da çalkantılara neden oldu. MSCI'ın Japonya hariç Asya-Pasifik borsalarını takip eden endeksi güne düşüşle başladı ancak daha sonra Cuma günkü kapanış seviyelerine doğru toparlandı.

Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 1'in üzerinde düşüş kaydetti. Bu düşüşte, Japon bireysel yatırımcıların değer kazanacağı beklentisiyle liraya yaptıkları yatırımlarda kayba uğrayacakları yönündeki kaygıların etkili olduğu belirtiliyor. Reuters haber ajansı, Japon küçük yatırımcıların kayıplarını artırmamak için pozisyonlarını kapatmaları halinde liradaki satışların daha da artmasından endişe duyulduğunu aktardı.

AĞBAL GİTTİ, KAVCIOĞLU GELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesiyle dolar/TL kuru ilk fiyatlamalarda önceki haftanın kapanışına göre yükseliş kaydetti.

Dolar/TL an itibarıyla cuma günkü kapanışının yüzde 16 üzerinde 8,3807'den işlem görüyor.

Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 15 artışla 9,8694'ten satılıyor.

EMİN ÇAPA: TEKNİK DERİNLİĞİ OLMAYAN BİR BAŞKAN

Asya piyasalarının açılmasının ardından ABD dolarının Türk Lirası karşısında yükselişini ekonomist Emin Çapa değerlendirdi.

Çapa, yükselişe ilişkin "Asya piyasaları açıldı, TL Meydan Savaşı başladı. Gerçek resmi görmek için biraz bekleyeceğiz. Bankacılar yeni başkanla yaptıkları ilk toplantıdan bekledikleri gibi çıktılar. "Teknik derinliği olmayan bir Başkan." Bu durumda ekibe sırtını dayaması, onlara güvenmesi lazım. Bu arada Merkez Bankası bütün hafta sonu, önümüzdeki haftaya hazırlık yaptı. Yeni başkanın yaptığı ilk açıklamada tek önemli detay, PPK toplantısının öne alınmayacağı. Yani ilk faiz kararı Nisan ortası" yorumunu yaptı.

GARO PAYLAN: TEK ADAM REJİMİNİN BEDELİ..."

Doların yükselişine yönelik bir tepki de HDP'li vekil Garo Paylan'dan geldi. Paylan, "Dolar/TL Asya piyasalarında 8,20 TL’den işlem görüyor. Tek adamın yeni Merkez Bankası darbesi büyük sarsıntı yaratacak. Bedelini yine işsizlikle ve zamlarla vatandaş ödeyecek" dedi.

MEHMET ÖZKAN: "TL YÜZDE 15 DEĞER KAYBETTİ"

İYİ Parti Başkan Vekili İbrahim Özkan da doların yükselişine kayıtsız kalmadı. Özkan, "An itibariyla piyasalar kapalı olmasına rağmen USD TL karşısında %15 değer kazanarak 8.40 TL seviyesine çıktı! Bir başka deyişle TL %15 değer kaybetti!" dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME' VURGUSU YAPMIŞTI

Cumartesi gününün ilk saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal görevden alınırken TCMB'de başkanlığa Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk açıklamasında enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefine vurgu yaptı.

Kavcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun’la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır.