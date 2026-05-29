  e-Duruşma sistemi genişliyor; tanık ve bilirkişiler de katılabilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla e-Duruşma sisteminin kapsamı genişletiliyor. Yeni düzenlemeyle uygulama Bölge Adliye Mahkemelerine taşınırken; sadece avukatlar değil, tanık, bilirkişi ve taraflar da duruşmalara çevrimiçi katılabilecek.

Adalet Bakanlığı, yargı süreçlerini hızlandırmak ve vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla dijital dönüşüm hedeflerinde vites büyüttü. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, yargılama süreçlerini hızlandıracak ve avukatların iş yükünü hafifletecek teknolojik adımların süreceğini duyurmasının ardından gözler e-Duruşma sistemine çevrildi. Yapılan yeni çalışmalarla birlikte e-Duruşma ağı, ilk derece mahkemelerinin ötesine taşınarak çok daha kapsamlı bir yapıya bürünecek.

Uygulama Bölge Adliye Mahkemelerine Taşınıyor

Mevcut durumda yalnızca ilk derece mahkemelerinde aktif olarak kullanılan e-Duruşma sistemi, hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte Bölge Adliye Mahkemelerinde (İstinaf) de hayata geçirilecek. Bu kritik adım, istinaf süreçlerindeki operasyonel yükü hafifletirken, fiziki katılım zorunluluğunu ortadan kaldırarak yargılamalara ciddi bir hız kazandıracak.

Sadece Avukatlar Değil; Tanık, Uzman ve Bilirkişiler de Ekran Başında Olacak

Yapılacak yazılım geliştirmeleri sayesinde sistemin kullanıcı yelpazesi de genişliyor. Bugüne kadar ağırlıklı olarak avukatların faydalandığı e-Duruşma sistemine artık davacı, davalı, tanık, uzman ve bilirkişiler de dahil edilecek. Yargılamanın tüm ilgilileri, mahkeme salonuna gitmelerine gerek kalmadan bulundukları yerden duruşmalara katılarak beyanda bulunabilecek. Ayrıca, hakimlere gerekli gördükleri hallerde herhangi bir talep olmaksızın e-Duruşma yöntemine resen (kendiliğinden) karar verebilme yetkisi tanınması da planlanıyor.

Hangi Usul İşlemleri e-Duruşma Kapsamına Alınıyor?

Yargılama süreçlerinde etkinliğin artırılmasını hedefleyen düzenlemeyle birlikte, e-Duruşma sistemi üzerinden yapılabilecek usul işlemleri şunlar olacak:

Ön inceleme duruşmaları
İstinabe (başka yerdeki mahkeme aracılığıyla hukuki işlem yapma)
Yemin törenleri ve usulleri
İsticvap (tarafların mahkemece sorguya çekilmesi)
Tarafların, tanıkların ve bilirkişilerin dinlenmesi

Bu yeniliklerin tam olarak devreye girmesiyle birlikte, Türk yargı sisteminde zaman ve maliyet tasarrufu açısından tarihi bir dönüm noktası yaşanması bekleniyor.

İHA

Etiketler adalet bakanlığı e-Duruşma akın gürlek yargıda dijital dönüşüm Bölge Adliye Mahkemeleri hukuk avukat bilirkişi istinabe
