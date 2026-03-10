Eğitimde devrim gibi değişiklik hazırlığı: Üniversiteye başlama yaşı 15 mi olacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde yapılması planlanan olası değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Okul öncesi eğitimin zorunlu olması ve üniversiteye başlama yaşının 15-16’ya çekilmesi gibi seçeneklerin masada olduğunu belirten Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim yapısının değişebileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 TV'de 'Arafta Sorular' programında eğitim gündemindeki başlıkları değerlendirdi. Bilgiye erişim hızının artmasıyla birlikte dünya genelinde eğitim yaşının düştüğüne dikkat çeken Tekin, Türkiye'nin de bu değişime ayak uydurması gerektiğini vurguladı.

12 yıllık zorunlu eğitim kısaltılacak mı?

Bakan Tekin, kamuoyunda merakla beklenen "12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?" sorusuna kapıyı açık bıraktı. Henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını ancak sistemin verimliliği üzerine farklı alternatiflerin tartışıldığını belirten Tekin, okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesiyle sürecin daha erken başlayabileceğini ifade etti.

Üniversiteye başlama yaşı 15-16 olabilir

Bakan Tekin'in açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta, yükseköğretime geçiş yaşı oldu. Dünyadaki örnekleri incelediklerini belirten Tekin, "15-16 yaşından itibaren yükseköğretime başlandığı bir mekanizma geliştirebilir miyiz, diye çalışıyoruz. Okul öncesini zorunlu hale getirerek 12 yıllık zorunlu eğitimin süresini kısaltabilir miyiz? Bunları tartışıyoruz." diye konuştu.