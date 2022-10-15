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Enerji Bakanı Dönmez madendeki patlamanın nedenini açıkladı

Enerji Bakanı Dönmez madendeki patlamanın nedenini açıkladı

Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde.'' dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait bir maden ocağında patlama meydana geldi. Patlama sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bölgeye gitti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez olay yerinde açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk değerlendirmelere göre olayın grizu patlaması olduğunu belirterek, "Ölen işçilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralı işçilerimize de acil şifalar diliyorum. Bugün 16.00- 00.00 vardiyasında, 18.15 sıralarında Patlama hadisesi meydana geldi. Patlamanın ardından öncelikle müessesede bulunan arama- kurtarma ekipleri olay yerine gitti. Sayıları Sayın Bakanımız ifade etti. Yaralılarımız var, ölülerimiz var. Galerilerimizde havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor. Kısmi göçükler var.

Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Galerilerin belli kısımlarına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ancak yaya, elle müdahaleler söz konusu. Bütün arama- kurtarma ekipleri şu anda görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok" dedi.

MHP HEYETİ BARTIN'A GİDİYOR

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) yapılan açıklamada Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından görevlendirelen heyetin, Amasra ilçesinde Maden ocağında meydana gelen patlaması sonrası bölgeye gideceği belirtildi. Partiden yapılan açıklamada, "Bartın ili Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili olarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, Genel Başkan Yardımcımız ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Sadir Durmaz patlamanın yaşandığı bölgeye geçmektedir" denildi. 

AKŞENER BARTIN'A GİDİYOR

İYİ Parti’den yapılan yazılı açıklamada, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in Adana ziyareti ile partimizin kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla 22 Ekim'de Ankara'da yapılacak olan program, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı patlaması nedeniyle iptal edilmiştir. Genel Başkanımız sabah saatlerinde Bartın'da olacaktır. Öte yandan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral ve İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un bölgedeki temasları devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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