  3. Enerji piyasalarında dengeleri değiştirecek dev sevkiyat: ABD petrolü Türkiye yolunda!

ABD, küresel petrol fiyatlarını kontrol altına alma hamlesi kapsamında stratejik petrol rezervlerini Türkiye’ye açıyor. Reuters’ın gemi takip verilerine dayandırdığı habere göre, milyonlarca varillik sevkiyat mayıs ayında Türkiye kıyılarına ulaşacak.

 

ABD yönetiminin, enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla stratejik rezervlerinden 172 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı almasıyla birlikte Türkiye, bu rezervden ilk sevkiyatı teslim alacak ülkeler arasına girdi.

Reuters'ın duyurduğu habere göre Uluslararası Enerji Ajansı ile eş güdümlü yürütülen bu dev operasyon kapsamında iki büyük tanker rotasını Türkiye’ye çevirdi.

İki Dev Gemi Yola Çıktı: Hedef Aliağa

Gemi takip verileri ve araştırma kuruluşu Kpler'in analizlerine göre, sevkiyatın detayları şu şekilde:

North Star: Yunan bayraklı aframax tipi gemi, nisan ayında Teksas City'deki Bryan Mound stratejik petrol rezervi tesisinden yaklaşık 680 bin varil ham petrol yükledi. Geminin mayıs ortasında İzmir Aliağa limanına varması bekleniyor.

DHT Antelope: Hong Kong bayraklı dev tanker ise nisan sonunda Galveston açıklarında yaklaşık 1,1 milyon varil ham petrol yüklemesini tamamladı. Bu geminin de mayıs ayı sonunda Türkiye'ye ulaşması planlanıyor.

Söz konusu adım, yükselen petrol fiyatlarını baskılamak amacıyla dünya genelinde 400 milyon varillik rekor bir miktarı piyasaya sürmeyi hedefleyen büyük bir planın parçası. ABD’nin stratejik rezervlerinden çıkan kargolar, daha önce enerji güvenliği kapsamında İtalya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine de gönderilmişti.

Türkiye'ye yapılacak bu yaklaşık 1,8 milyon varillik toplam sevkiyat, bölgesel enerji arzı ve rafineri ihtiyacı açısından kritik bir öneme sahip.

Reuters

