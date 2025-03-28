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Erişim engeli getirilmişti: Boykot sitesi yeniden yayında

Erişim engeli getirilmişti: Boykot sitesi yeniden yayında
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CHP'nin boykot listesini paylaştığı siteye erişim engeli getirilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, boykot sitesinin yeniden yayına alındığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane mitinginde açıkladığı boykot firmalarına yönelik hazırlanan ve erişim engeli getirilen internet sitesi yeniden yayına alındı.

Erişim engelinin kalktığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Okakın, paylaşımında şunları kaydetti:

“Arkadaşlar! Ufak bir değişiklikle, http://boykotyap.net yayında. Tüketim gücünü direnişe dönüştür. Halkı görmeyenleri biz de görmeyeceğiz! #İmamoğluMilleteEmanet"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından günlerce Saraçhane'de toplanan vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birçok markayı boykot ettiklerini açıklamıştı.

CHP tarafından oluşturulan boykot listesi web sitesi, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.

BOYKOT LİSTESİNDE YER ALAN MARKALAR

CHP'nin açtığı "boykotyap" adlı internet sitesinde yer alan markalar şöyle:

  • Espressolab
  • ETS
  • D&R
  • İdefix
  • CNN Türk
  • TRT
  • TGRT
  • DHA
  • İhlas Medya Grubu
  • İhlas Ev Aletleri
  • a Haber
  • Atv
  • Sabah
  • Kanal D
  • İHA
  • Demirören
  • Turkuvaz Medya Grubu
  • Milli Piyango
  • Misli.com
  • iddaa.com

 

Etiketler CHP erişim engeli boykot özgür özel ekrem imamoğlu
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