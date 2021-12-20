Fatih Portakal'dan AK Parti iktidarına: 'Bu böyle gitmez!''

Özellikle AK Parti iktidarına yönelik sert çıkışlarıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal bu sefer de "bu böyle gitmez" diyerek ekonomik gidişata olan tepkisini gösterdi.

Yeni asgari ücretin 4253 TL açıklanmasının ardından yeni zamlar da hızla gelmeye başladı. Gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından dikkat çeken yorumda bulundu.

Portakal, "Dün gece yapılan güncellemeyle, 1 yılda mazota gelen zam %75’e (yüzde yetmişbeş) yaklaştı. Asgari ücret 4250 TL olsa ne olur? Kimileri çıkıp, “ama asgari ücretlinin zaten arabası yoktur” derse kalbini fena kırarım. Ona göre…” ifadelerini kullandı.

Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde zamlar devam ediyor. Son olarak market raflarında tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde de zamlı fiyatlar raflara yansıtıldı. Portakal’da duruma kayıtsız kalamadı.

Portakal, “Yaşadığımız yere devamlı kağıt havlu ve kağıt bardak alıyoruz. Ekim 2021’de 70 TL’ye almıştık. Bugün aldik (Aralik 2021) 165 TL. Mümkünatı yok bu böyle gitmez.” dedi.