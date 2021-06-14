Görüntüler Muğla'dan! Plaja helikopterle ''müşteri'' transferine soruşturma olay oldu

Türkiye'nin tatil cenneti Muğla'da bir otelin plajında güneşlenenlerin arasına inen helikopterin görüntüleri "plajdakilerin can güvenliği tehlikeye atıldı" dedirtti. Gazeteci Fatih Altaylı, bakanlığın konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kumlubük koyunda güneşlenenlerin şaşkın bakışları arasında sahile helikopter indirildi. İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Kınık tarafından paylaşılan görüntüler, sahilde güneşlenenler ve denize girenlerin can güvenliğinin hiçe sayıldığını ortaya koydu.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün görüntülerini yayınladığım helikopterle ilgili ulaştırma bakanlığı hemen soruşturma başlattı. İşletmeci firma ve pilota izinsiz iniş ve meskun mahalde tehlikeli inişten ceza uygulanacağı bildirildi." ifadelerine yer verdi.