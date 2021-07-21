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Güldür Güldür'ün oyuncusu rektörü fena ''ti''ye aldı

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’in rektörlük dışında üniversitede 9 farklı mevkide görev yaptığı ortaya çıkmasının ardından Güldür Güldür'ün oyuncusu Onur Buldu'dan olay bir paylaşım geldi.

Kamuda ballı maaş dönemi ise en çok kamu şirketlerinde ve üniversitelerde görülüyor. Bunun en son örneği Ardahan Üniversitesinde görüldü.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’in rektörlük dışında üniversitede 9 farklı mevkide görev yaptığı anlaşıldı.

 Rektör Biber’in, bu görevleri arasında “Dilek / Öneri / Şikayet Sorumlusu” da olması dikkat çekti.

Güldür Güldür’ün sevilen oyuncularından Onur Buldu da bu olaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Buldu, Rektör Biber’in görevlerini paylaşarak, “Ben bu beyefendiyi oynamıştım...” diye yazması sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Onur Buldu’nun bahsettiği “Maaş” adlı skeçte yine benzer şekilde birden fazla görevi yürüten bir karakter canlandırılıyordu.

Rektöre 10 ayrı görevRektöre 10 ayrı görevGüncel

 

 

Etiketler rektör Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber Ardahan Üniversitesi Rektörü Ardahan Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber Prof. Dr. Mehmet Biber onur buldu maaş skeç güldür güldür
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