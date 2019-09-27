Halka hizmet hakka hizmet dedi, araç içinde sigara yasağının açığını buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını verdiği arabada sigara içme cezalarına başlandı.

Geçen gün İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı 'Dumansız Araç Uygulaması 2019-1' yapıldı. Uygulamada, 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı.

Kamuoyunda büyük yankılara neden olan sigara içme cezalarına tepkiler devam ederken sürücüler de yasağa karşı önlemler aldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde bir kişi ince boru kullanıp, sigarayı dışarıya koyup arabada sigara içme yöntemini paylaştı.

'KARDEŞLERİMİZ CEZA YEMESİN'

Yeni uygulanan araçta sigara içme cezalarına karşı önlem alan vatandaş, cezasız sigara içme yöntemini paylaştı.

İnce bir boru kullanarak sigarayı dışarıya koyan sürücü, araba içerisinde sigara içti. Çekilen videoda vatandaşları düşündüğünü ifade eden sürücü, "Kardeşlerimiz ceza yemesin diye böyle bir proje yaptık. Patente gerek yok. Halka hizmet hakka hizmettir" dedi.

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Sigaradan 5 bin 63 sürücüye ceza kesildi

Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı