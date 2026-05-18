Hayvanat bahçesinde kaplan dehşeti: Kafesten kaçıp bir kişiyi yaraladı!

Almanya'nın Leipzig kentinde, 'Kaplan Kraliçesi' olarak bilinen Carmen Zander'e ait mülkten kaçan kaplan büyük bir paniğe neden oldu. 73 yaşındaki bir vatandaşı ağır yaralayan ve kontrol edilemeyen kaplan, polis ekiplerince vurularak öldürüldü. Olayın ardından PETA, vahşi hayvanların özel mülklerde tutulmasına karşı hükümeti acil göreve çağırdı.

Almanya'nın Leipzig kenti yakınlarındaki Schkeuditz kasabası, dün film senaryolarını aratmayan bir vahşi yaşam trajedisine sahne oldu.

BBC Türkçe'nin haberine göre; özel bir mülkte tutulan dev bir kaplanın kafesinden kaçmasıyla başlayan olaylar, polisin silahlı müdahalesiyle son buldu.

73 Yaşındaki bir kişiyi ağır yaraladı

Kamuoyunda 'Kaplan Kraliçesi' (Tiger Queen) lakabıyla tanınan Carmen Zander'e ait olduğu belirtilen mülkte meydana gelen olayda, kafesinden kurtulan kaplan 73 yaşındaki bir adama saldırdı. Saldırı sonucu ağır yaralanan yaşlı adam acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede geniş çaplı bir güvenlik alarmı verildi.

Olay yerine hızla intikal eden Alman polis ekipleri, kaçan hayvanın peşine düştü. Yapılan resmi açıklamalarda, dev kedinin tamamen kontrolden çıktığı ve çevredekiler için ölümcül bir risk oluşturduğu gerekçesiyle ekipler tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği doğrulandı.

"250 Kiloluk Hayvanları Okşatmak" İçin Ücretli Etkinlikler Yapılıyordu

Vurularak öldürülen kaplanın, Carmen Zander'in mülkünde tuttuğu sekiz büyük vahşi kediden biri olduğu öğrenildi. Yerel basına yansıyan bilgilere göre Zander, yaklaşık 250 kiloluk bu devasa hayvanları ziyaretçilere okşatmak ve fotoğraf çektirmek amacıyla özel ücretli etkinlikler düzenliyordu.

Hayvan Hakları Örgütü PETA'dan Sert Tepki

Yaşanan bu kanlı olay, vahşi hayvanların sirk benzeri gösterilerde ve özel mülklerde tutulması tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Dünyanın en büyük hayvan hakları örgütlerinden biri olan PETA, trajedinin ardından bir açıklama yayınlayarak, vahşi egzotik hayvanların sömürülmesini engellemek ve hem insan hem de hayvan hayatını korumak adına Alman hükümetini çok daha sıkı yasal kurallar getirmeye davet etti.

BBC Türkçe