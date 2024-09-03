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  3. Hopa'da dehşet: Ağaçlar kesilmesin diyen köylülere ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Hopa'da dehşet: Ağaçlar kesilmesin diyen köylülere ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Hopa'da dehşet: Ağaçlar kesilmesin diyen köylülere ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var
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Hopa'da orman nöbeti sırasında düzenlenen silahlı saldırıda, bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı.

Artvin’in Hopa ilçesinde ormanları korumak için nöbet tutan vatandaşlara saldırı gerçekleştirildi. Ormanda çalışma yapmak için gelen kepçeleri durdurmaya çalışan vatandaşları hedef alan silahlı saldırıda Reşit K. isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirilirken, Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Saldırının ardından hastanenin bahçesinde de kalabalık oluştu.

Hopa’nın Cankurtaran mevkiinde yapılmak istenen orman parkı projesine karşı nöbet tutan köylüler, kesim ekibi ormana girmeye çalışınca müdahale etti. Orman parkı ihalesini aldığı iddia edilen kişinin ateş açmasıyla 1 vatandaş hayatını kaybetti.

'AİLESİ PERİŞAN'

Hopa'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Reşit K.'ın Halk TV kameramanı Murat K.'ın kuzeni olduğu anlaşılırken, Murat K., kuzeni Reşit'i canlı yayında anlattı.

Murat K., silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuzeni için şunları söyledi:

"Reşit o bölgede yaşayan akrabalarımdan bir tanesi. O bölgede bir süreç başlıyor. Turizm alanı yapmaya yönelik olduğu söylenen bir süreç. Köylüler bir kooperatif kuruyorlar. Oradaki olaylara tepki gösteriyorlar. Aslında o bölgeden maden çıkarmak istediklerini söylüyor köylüler.

Aslında amaç turizm değil. Mücadele pandemiden bu yana devam ediyor. Şirket çalışanları kesilecek ağaçları işaretleyince köylüler, işaretleri yok etmek istiyor. Daha sonra o köylüler gözaltına alındı. Başka bir planları var onların. Reşit de bunlara tepki gösteriyordu. Ailesi perişan zaten. Dün akşam Reşit abinin ses kaydını dinledim. "Gidip sesimizi çıkaralım. Tepki gösterelim." diyor.

Etiketler hopa silah saldırı hopada saldırı
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