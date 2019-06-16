İmamoğlu ile Yıldırım birbirlerine bu soruları sordu

Tarihi canlı yayını yöneten gazeteci İsmail Küçükkaya'nın söz hakkını önce Ekrem İmamoğlu'na verdiği ve adayların birbirlerine sorular yönelttiği bölümde Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım'a "Anadolu Ajansı’nın yaptıkları sizin için ne ifade ediyor? Bunun cevabı benim için çok şey ifade ediyor?" diye sordu.

Binali Yıldırım bu soruya "Bunu AA açıklamalı. Normal bir şey değil, kabul ediliyorum ama bunu ben değil AA açıklanmalı. 25 tane AK Parti kazanmış İstanbul'da. Büyükşehir Belediye Başkanı meclis üyelerinin 180 tanesini kazanmış. Millet İttifakı 130 tane kazanmış. Seçimi kaybettik mi diyecektik? Ayrıca büyükşehir belediyesinde 50 fazla meclis üyesi kazanmışız. Anlamakta zorlanıyorum." yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun itirazı üzerine tekrar sözü alan Yıldırım "Herhalde anlatamadık arkadaşa, Ekrem Bey'e. 39 belediyenin 25'ini AK Parti, nüfusun yüzde 65'ini teşkil ediyor, kazanmışız. 310 üyeliğin 180'ini kazanmış. Çoğunluk Cumhur İttiakı'nın. Sonuç buyken kaybettik mi diyecektik. O afişler partimiz tarafından asıldı. Nitekim bir iki gün sonra onlar da astılar. Daha YSK kararı verilmemişti." dedi.

Ardından soru sorma sırası Binali Yıldırım'a geçti. Yıldırım da İmamoğlu'na "Ekrem Bey, siz gelir gelmez Büyükşehir'in bütün veri tabanını kopyalama talimatını neden verdiniz. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? bunu kişisel bilgileri koruma kanununa aykırı olduğunu bilmiyormuydunuz, hukukçularınız sizi yanılttı mı? " sorusunu yöneltti.

Ekrem İmamoğlu da bu soruya "Öncelikle ben tabi özellikle sayın Yıldırım’a şunu hatırlatmak isterim. Kendi cümleleriyle hatırlıyorum. Kendisi şöyle demişti: Bir belediye başkanı belediyesiyle ilgli her türlü incelemeyi yapar. Bu cevabı verdi kendilerini. Tekrar izah ediyorum. Bu bir veri yedekleme işlemedir. Yedekleme için veri koyalanır. Bunları 31 Aralık akşamı yılbaşı gecesi ve mazbatayı aldığımız gün yok yaptık. Veri yedekleme, bu kadar basit. Bunu başka yere taşımak... Hiçbir güvenlik riski yok. Biz onu istediğimiz zaman teknoloji daire başkanı bize brifingler verdi. Sanki ajanlar bastı, yazık günah. Böyle kavramlar üretmek, sayın Yıldırım'a süreci daha iyi analiz etmesini dilerim, talep ederim. Bunu da uyarı olarak söyleyeyim, 'Bir belediye başkanı belediyesiyle ilgili her türlü işlemi, incelemi yapabilir'. Bu basit kavramla kendisine ifade etmek isterim." yanıtını verdi.

Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu canlı yayını - CANLI İZLE