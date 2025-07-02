İstanbul depremini nokta atışı bilmişti: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Bursa açıklaması

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen depremleri değerlendirirken, ''İstanbul için büyük deprem tehlikesi yok'' ifadelerini kullandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde peş peşe gelen depremler endişe yarattı. Dün meydana gelen 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugün de aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bursa'nın yanı sıra Yalova ve İstanbul'da da hissedildi.

PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY'DAN İLK YORUM

Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi 3 hafta öncesinden büyüklüğü ve merkez üssü ile birlikte doğru tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Bursa'daki deprem hareketliliğini değerlendirdi.

"6.2'LİK DEPREMİN ARTÇILARI"

Ekol TV’ye konuşan Üşümezsoy, bu depremlerin, Nisan ayında Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları olduğunu söyledi.

Daha önce de İstanbul’da büyük bir depremin beklenmediğini defalarca dile getiren Üşümezsoy, söz konusu 6.2’lik depremin büyük oranda enerji boşalttığını savundu.

“GEMLİK’TEKİ HAREKETLİLİK NORMAL”

Deprem uzmanı, İstanbul açıklarında yaşanan sarsıntının ardından bölgede zaman zaman artçıların hissedileceğini, Gemlik’te yaşanan son depremlerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.