  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul depremini nokta atışı bilmişti: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Bursa açıklaması

İstanbul depremini nokta atışı bilmişti: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Bursa açıklaması

İstanbul depremini nokta atışı bilmişti: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Bursa açıklaması
Güncelleme:

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen depremleri değerlendirirken, ''İstanbul için büyük deprem tehlikesi yok'' ifadelerini kullandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde peş peşe gelen depremler endişe yarattı. Dün meydana gelen 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugün de aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bursa'nın yanı sıra Yalova ve İstanbul'da da hissedildi. 

PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY'DAN İLK YORUM

Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi 3 hafta öncesinden büyüklüğü ve merkez üssü ile birlikte doğru tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Bursa'daki deprem hareketliliğini değerlendirdi. 

"6.2'LİK DEPREMİN ARTÇILARI"

Ekol TV’ye konuşan Üşümezsoy, bu depremlerin, Nisan ayında Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları olduğunu söyledi.

Daha önce de İstanbul’da büyük bir depremin beklenmediğini defalarca dile getiren Üşümezsoy, söz konusu 6.2’lik depremin büyük oranda enerji boşalttığını savundu.

“GEMLİK’TEKİ HAREKETLİLİK NORMAL”

Deprem uzmanı, İstanbul açıklarında yaşanan sarsıntının ardından bölgede zaman zaman artçıların hissedileceğini, Gemlik’te yaşanan son depremlerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Marmara Bölgesi 4,3'lük depremle sarsıldı! Bursa Gemlik'teki deprem İstanbul'da da hissedildiMarmara Bölgesi 4,3'lük depremle sarsıldı! Bursa Gemlik'teki deprem İstanbul'da da hissedildiGüncel
İstanbul'u da sallayan Bursa depreminde yaşanan panik kameradaİstanbul'u da sallayan Bursa depreminde yaşanan panik kameradaHaber

 

 

text-ad
Etiketler Şener Üşümezsoy deprem uzmanı istanbul bursa depremi gemlik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin zirvedeki akılalmaz ''herkesten nefret ediyorum evi''ni gören gözlerine inanamadı! Türkiye'nin zirvedeki akılalmaz ''herkesten nefret ediyorum evi''ni gören gözlerine inanamadı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Erdoğan'ın yeniden aday olabileceği erken seçim tarihini verdi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Erdoğan'ın yeniden aday olabileceği erken seçim tarihini verdi! Demet Özdemir tatil sezonunu açtı: Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı Demet Özdemir tatil sezonunu açtı: Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı Marmara Bölgesi 4,3'lük depremle sarsıldı! Bursa Gemlik'teki deprem İstanbul'da da hissedildi! Marmara Bölgesi 4,3'lük depremle sarsıldı! Bursa Gemlik'teki deprem İstanbul'da da hissedildi! Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik... Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik... Sinem Ünsal tatil pozlarıyla hem mankenlere, hem de meslektaşlarına meydan okudu Sinem Ünsal tatil pozlarıyla hem mankenlere, hem de meslektaşlarına meydan okudu Kurtlar Vadisi dizisinin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi dizisinin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti CHP lideri Özel, Erdoğan'ı kızdıracak rakamı açıkladı: ''Dünya siyaset tarihine geçti'' CHP lideri Özel, Erdoğan'ı kızdıracak rakamı açıkladı: ''Dünya siyaset tarihine geçti'' Antalya'da korku dolu anlar: 10 bin TL ödül uğruna hastanelik oldular... Antalya'da korku dolu anlar: 10 bin TL ödül uğruna hastanelik oldular... Miss Turkey'in tartışılan güzeli İdil Bilgen'in dönüşü muhteşem oldu; değişimiyle dikkat çekti! Miss Turkey'in tartışılan güzeli İdil Bilgen'in dönüşü muhteşem oldu; değişimiyle dikkat çekti!
Trump ağzını fena bozdu: ''Beni burada istedi. O o… çocuğu…'' Trump ağzını fena bozdu: ''Beni burada istedi. O o… çocuğu…'' İBB soruşturmasının Nostradamus'u Rasim Ozan Kütahyalı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı İBB soruşturmasının Nostradamus'u Rasim Ozan Kütahyalı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı ''Delilerin Delisi'' Muhammed Yakut'un ölmeden önce söylediği son sözler ortaya çıktı ''Delilerin Delisi'' Muhammed Yakut'un ölmeden önce söylediği son sözler ortaya çıktı Sahnede fenalaşmış, konseri yarım bırakmıştı... Ünlü sanatçının sağlık durumu belli oldu Sahnede fenalaşmış, konseri yarım bırakmıştı... Ünlü sanatçının sağlık durumu belli oldu AK Parti'nin otomobillerdeki dev ÖTV zammının araç satışlarına etkisi belli oldu AK Parti'nin otomobillerdeki dev ÖTV zammının araç satışlarına etkisi belli oldu Lüks lojman davası sonuçlandı: Melih Gökçek ''usulsüz'' sarayını tahliye edecek! Lüks lojman davası sonuçlandı: Melih Gökçek ''usulsüz'' sarayını tahliye edecek! Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesine girdi! Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesine girdi! Numune hastanesinde skandal: Bir doktor gözaltında! Numune hastanesinde skandal: Bir doktor gözaltında! Serenay Sarıkaya'nın siyah tanga bikinili doğum günü pozları olay oldu Serenay Sarıkaya'nın siyah tanga bikinili doğum günü pozları olay oldu Ece Erken, daha önce eniştem dediği Sinan Akçıl'e aşkını ilan etti! Ece Erken, daha önce eniştem dediği Sinan Akçıl'e aşkını ilan etti!