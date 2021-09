İstanbul'da ormanlara giriş yasağının süresi uzatıldı

30 Temmuz'da İstanbul'da ormanlara giriş yasağı getirilmişti. İstanbul'da getirilen ormanlara giriş yasağının süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

Temmuz ayında yaşanan orman yangınları sonrası, 30 Temmuz'da alınan kararla İstanbul'da ormanlara giriş yasağı getirilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu giriş yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını belirtti.

"KURALLARA UYAN VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yerlikaya, yaptığı açıklamada #İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma ve otomobil yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

"DESTEKLERİNİZİN DEVAMININ BEKLİYORUZ"

Alınan kararlar doğrultusunda; ilimiz sınırları dâhilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz."

Alınan kararlar şöyle:

Madde 1 – İstanbul İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında İlimiz sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 31.08.2021 - 30.09.2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır.

Madde 2 – İstanbul İl sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara, İstanbul Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde girilmesi yasaktır.

Madde 3 – İlimizdeki ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver vb. ateş yakmak yasaktır.

Yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında piknik yapmak serbest ancak mangal ateşi yakmak, piknik tüpü vb. kullanmak yasaktır.

Madde 4 – Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle/Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır.

Madde 5 – Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

Madde 6 – Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Madde 7 – Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.

Madde 8 – İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.

Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Madde 9 – Bu karar İstanbul ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.

Madde 10 – Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

Madde 11 – Bu karar hükümleri 31.08.2021 - 30.09.2021 tarihleri arasında uygulanır.

Madde 12 – Bu karar hükümleri İstanbul Valiliği tarafından yürütülür.