İstanbul'da yıkılma riski bulunan bina sayısı açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da yıkılma riski bulunan bina sayısı ile yaşamı risk altında olan İstanbullu sayısını açıkladı.

'Büyük İstanbul depremi' ve kentsel dönüşüm tartışmaları sürerken Bahçelievler’de dün sabaha karşı üç katı kaçak yedi katlı binada çökme meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), binanın 1980 yılında yapıldığını, yapının bodrum, zemin ve normal kat olarak inşa edildiği, yapı kayıt belgesi bulunduğu ancak üstteki üç katın sonradan ilave olduğunu açıkladı.

130 BİN BİNAYA KARŞIN 35 BİN BİNA TARANDI

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret AŞ (KİPTAŞ) Genel Müdürü Ali Kurt, çöken binada faciadan dönüldüğünü belirterek yurttaşların çaresiz olduğunu kaydetti.

İBB’nin CHP’ye geçtiği ilk dönemde riskli binaların tespiti ve çözümü için hızlı tarama sisteminin hayata geçirildiğini vurgulayan Kurt, '130 bin başvuruya karşın 35 bin binayı tarayabildik. Çünkü yurttaşlar evlerine almadılar, bilgi kirliliği nedeniyle korkuyorlar' dedi.

'5 MİLYON KİŞİ RİSK ALTINDA'

İstanbul’da deprem olmasa bile olduğu yerde yıkılma riski bulunan 1556 bina bulunduğunun altını çizen Kurt, şunları söyledi:

'Olası bir Marmara depreminde 200 bin bina kullanılamaz hale gelecek. 1.2 milyon bağımsız birim ve 4.8 milyon insan ciddi risk altında. Binalar olduğu yerde yıkılmaya başladı. Belediyemiz bu binaların dönüşümü için bakanlığın verdiği kira desteğine ek destek verebilmek için karar çıkardı. KİPTAŞ, yapıları maliyetine yenilemek için ‘İstanbul Yenileniyor’u da yürütüyor. Ancak istenilen performansı alamıyoruz'

'99 ÖNCESİ BİNALAR YENİLENMELİ'

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Yadigar Sokak’ta bir kısmının toprağa gömüldüğü binaya ilişkin yaptığı açıklamada, '94 yılında üç kat kaçak eklenmiş. Toplam dört apartmanımızı boşalttık. Komşularımızı otellerde misafir edeceğiz. 1999 yılı deprem yönetmeliği öncesi yapıldığı için çürük. 99 depremi öncesi yapılan tüm binalar çürüktür. Binanın o zamanki yapımı doğrudur ama şimdi C25 beton, C30’lar kullanılıyor. Lütfen 99 yönetmeliği öncesi yapılan tüm binaları yenileyin.' dedi.