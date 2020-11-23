İYİ Parti'de 5 isim istifa etti

İYİ Parti Kurucu İl Teşkilat Başkanı ve Önceki Dönem İl Başkan Yardımcısı Av. İsmail Tanrıöven, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı ve Kurucu İl Başkan Yardımcısı Av. Serap Altuntaş, İYİ Parti Önceki Dönem İl Başkan Yardımcısı Menekşe Çelebi, İYİ Parti Önceki Dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi İ. Rekin Çalı, İYİ Parti Önceki Dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Dağ, istifa ettiklerini duyurdu.

5 ismin hazırladığı istifa metni şöyle;

“İyi Parti ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucu değerlerini’ benimseyen bütün vatandaşlarımızı hiç bir ayrım yapmadan kucaklayan bir milli ve milliyetçi parti olarak biz Türk milliyetçilerinin öncülüğünde kurulmuştur. Bu partinin kuruluş aşamalarından beri ve ilk kuruluş gününden beri her türlü tehditlere, zorluklara ve imkânsızlıklara rağmen partimizin kuruluşu ve gelişmesi için canla başla çalıştık.

İYİ Parti’nin Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de bir umut olarak doğduğu bilinci ile mevcut siyasi yapıdan şikâyet eden cesur insanların buluşma noktası olması için uğraştık. Ancak gelişen süreçte İyi partinin kuruluş ilkeleri unutulmuş, Türk milliyetçileri ve Türk milliyetçiliği dışlanır hale gelmiştir.

Genel merkez ve illerde partiye sızma teşebbüsleri hakkında iyi parti vekil ve yöneticileri tarafından uyarılar yapılmasına rağmen dikkate alınmamış, iyi parti milliyetçi olmaktan uzaklaşmıştır. Bu konularda uyarılar yapanlar dikkate alınmadığı gibi aksine haklı olarak uyaranlar haksızca suçlanmıştır.

Parti kurumsallaşamadığı gibi tek adam ya da bir gurup zümrenin anti demokratik uygulamalarının merkezi haline gelmiştir.

Genelde görülen hatalar Kayseri’de de arttırılarak devam ettirilmiş parti teşkilatı adeta bir iki kişinin işletmesine dönüştürülmüştür.

Türk milliyetçiliği ve Türk milliyetçileri partiden uzaklaştırılmaya çalışılırken “AKP’nin açılımcıları, açılım destekçileri, bir kısım odaklarla iltisak şüphelileri, yetmez ama evetçiler” partide çeşitli görevlere getirilmiş hatta genel başkan yardımcısı olabilmişlerdir. Bu durumda iyi partinin çıkarsız çalışan neferleri tarafından “Parti bu hale gelecek idi ise akp-pkk açılımcılarına ve akillerine neden karşı çıktık, partiyi neden kurduk” sorularını sorma ihtiyacı doğmuştur.

İyi partiye sızmaları önleme amaçlı açıklamaların kamuoyunda tartışılmasının ardından il başkanlarının parti tüzüğüne aykırı olmasına rağmen genel merkezce verildiği anlaşılan talimat sonrasında İstanbul milletvekilimiz Sayın Prof. Dr Ümit ÖZDAĞ hakkında ihraç istemi ile disipline sevk işlemi yapılması ve neticede ihraç edilmesi partimizin kuruluş belgesi olan parti tüzüğüne aykırı olmuştur. Bu süreçte hukuka uyulmamıştır. Parti kuruluş amaç ve ilkelerinden sapılmıştır. Bu durum şu soruları sorma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Partisindeki kendisinin hükümlerini belirlediği tüzüğe aykırı olarak kararlar alan bir yönetim anlayışı ülkede hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliğini nasıl sağlayacak? Kendi partisindekilerin, kendi üyelerinin eleştirilerine tahammülü olmayanlar ülkede demokrasiyi nasıl sağlayacak?

Sayın İstanbul milletvekilimiz Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ’ın belgeleri ile ortaya koyduğu açıklamaları muhatapları zaten kabullenmiştir. İlimizde ve Türkiye genelinde iyi parti içerisindeki bazı kişiler iyi partinin kuruluş ilkelerinden sapmasını ve iyi partiye sızmaları önlemek için fedakarca çaba sarfeden İstanbul milletvekili Ümit Özdağ’a yönelik hakaret eden ve itibarsızlaştırma propagandası yapanlar kendisi ile resim çektirmek için birbirlerini eziyorlardı, onları iyi tanıyoruz. Ayrıca Türk Milletinin vekili Prof. Dr. Ümit Özdağ aleyhine sosyal medyada karalama çalışması yapanların veya grafik hazırlayarak ilk paylaşımları başlatanların fetöcü kaçaklar olması da ilginç bir durum olarak açıkça ortadadır.

İyi Partiyi sızmalardan korumaya çalışanların hukuksuz şekilde disipline sevki ve ihracı iyi partinin Türk Milliyetçiliği ekseninden kaydığı ve kuruluş ilkelerinden saptığını göstermektedir.

Türk milliyetçiliği ve Türk milliyetçilerinin iyi partiden tasfiye edilmeye devam edileceği de anlaşılmaktadır.

Kuruluş ilkelerinden sapan, Türk milliyetçiliğinden uzaklaşan, merkez liberal çizgiye taşınmaya çalışılan bir partide devam etmemiz mümkün değildir.

Biz Türk milliyetçileri olarak İYİ Parti’nin milliyetçilik ilkesi ile kurulmuş olduğunu, bu ilkelere “devletimize ve milletimizi zarar verecek, bölücü, yıkıcı faaliyet gösteren parti ya da sivil toplum kuruluşlarında yer alan, gücünü ve sermayesini emperyalist güçlerden alan kişi ya da kişilerin” asla erişemeyeceğini ve uymayacağını düşünüyoruz. İyi partinin de bu kuruluş ilkeleri ve milliyetçilik anlayışı doğrultusunda siyaset yapmasını arzu ettik. Ancak bugün gelinen noktada bunu sağlamanın imkanı kalmadığı görülmektedir.

Hayatı boyunca pkk ve fetö gibi terör grupları ile mücadele edenler tasfiye edilirken onların yerlerine açılımcı ve fetöcü oluşum ve kuruluşlarla bağlantılı, terör elebaşlarına ve iltisaklılara övgüler düzenler divanda ve çeşitli kademelerde görev alıyorsa partide sızmalar ve eksen kayması olduğu açıkça görülmektedir.

İYİ Parti'de bu hataları, eksen kaymasını ve yavaş yavaş gerçekleşen bu değişimlerin düzelmeyeceğini görerek bir iki yıldan beri istifa edenler olduğu gibi mevcut yöneticilerin milliyetçi yönetici ve üyeler ile parti için özverili çalışanları dışlayan hareketleri illerde iyi partiyi birkaç kişinin çiftliğine çevirmiştir.

Umut olarak ortaya çıkardığımız partinin bu şekilde iktidarın yanlışlarını sahiplenmesi acı vericidir. Bu durumda iyi partide devam etmenin anlamı ve imkanı kalmamıştır. Hiç bir uygulamasından memnun olmadığımız mevcut iktidarı, İyi Parti siyasi hareketinin iktidarı değiştirmeye niyeti olmadığını ve yakın gelecekte de mevcut iktidar ile eş değer ve aynı hareket içinde olma yoluna gittiklerini (açılım, fetö ve pkk iltisaklıları öven kişilerin genel başkan yardımcısı olması nedeni ile) üzülerek görüyoruz. Bir taraftan açılımcılar, karanlık odaklarla iltisaklıları öven kişiler il yöneticisi, genel merkez yöneticisi hatta genel başkan yardımcısı olurken diğer taraftan İyi Partinin iki öncü kurucusundan biri olan Sayın Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ’ın ihraç edilmesi; Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU, Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ, Ali TÜRKŞEN, Fatih ERYILMAZ, Yörük Ali AYDIN Paşa’nın ve en son olarak da İsmail KONCUK gibi vatan sevdalılarının istifaya sürüklenmesi bizler için bardağı taşıran son olaylar olmuştur.

Kuruluş değerlerinden ve Türk milliyetçiliğinden sapmasından dolayı kurucusu, yöneticisi ve üyesi olduğumuz İyi Parti'den istifa ediyoruz. Türk Milliyetçiliği mücadelemiz ise her zeminde devam edecektir.”



