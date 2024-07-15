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İzmir'deki elektrik faciasında gözaltı sayısı artıyor

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İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gözaltı kararı bulunan 29 şüphelinin yakalanması için yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltı sayısı artıyor. 

Gözaltı sayısı 22'ye yükselirken, hakkında yakalama kararı bulunan 7 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.

Olay ve soruşturma

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren D. ve İnanç Ö. elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gözaltına alınanlar arasında İZSU Kanal Daire Başkanı B.K, Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu belirtilmişti.

Elektrik faciasında bilirkişi raporu açıklandıElektrik faciasında bilirkişi raporu açıklandıHaber

 

AA

Etiketler izmir konak elektrik
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