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Kahvehanede horoz dövüşüne suçüstü!

Kahvehanede horoz dövüşüne suçüstü!
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Gaziantep'te, kahvehanede horoz dövüştürerek kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye 109 bin 485 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece kahvehanede horoz dövüştürüldüğü yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Kahvehaneye düzenlenen baskında, dövüş için kurulan ring alanında 7 horoz ele geçirildi. Horozlar, hayvan barınağına teslim edildi. Kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 109 bin 485 TL ceza kesildi. Kahvehaneyi işleten 4 kişi hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından yasal işlem başlatıldı. 

DHA

Etiketler gaziantep kahvehane horoz dövüşü
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