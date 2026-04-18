Kara kış geri döndü: Köy yolları kardan kapandı

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde, nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yollarının bir kısmı ulaşıma kapanırken, vatandaşlar günlük yaşamlarını sürdürmekte güçlük çekiyor.



Köyde yaşayan vatandaşlar, özellikle hasta bireylerin hastaneye ulaştırılamadığını belirterek mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. Ulaşımın sağlanamaması nedeniyle temel ihtiyaçların da karşılanamadığını dile getiren köylüler, market alışverişi başta olmak üzere birçok ihtiyacın giderilemediğini söyledi.



Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, kapalı köy yollarının bir an önce açılmasını talep etti.

