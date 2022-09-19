''Kenan Hoca'' şort giyen erkekleri hedef aldı

Sosyal medyada ''Kenan Hoca'' isimli bir kullanıcı, şort giyen erkekleri ve kadınları hedef aldı.

"Kenan Hoca" isimli bir sosyal medya kullanıcısı erkelerin şort giymesine tepki göstererek "Sokaklarda şortlu erkeklerden geçemiyoruz ya, ne hale geldik. Koca koca adamlar şortlarla sokaklarda dolaşıyorlar. Ya arkadaşlar azıcık ar.." dedi.

"Kenan Hoca" isimli bir TikTok kullanıcısının sosyal medya hesabında paylaştığı videoda erkeklerin kıyafetleriyle ilgili söylediği sözler gündem oldu. Erkeklerin şort giymesi hakkında Kenan Hoca şunları söyledi:

"Sokaklarda şortlu erkeklerden geçemiyoruz ya! Yahu ne hale geldik. Siz Osmanlı'nın torunusunuz. Ama Allah size diyor ki göbek altı ve diz kapağınızı örtmeden sokağa çıkamazsınız. Erkeğe söylüyor bunu kadına demiyorum. Kadın zaten hep beter. Kadının her yeri mahremdir. Ama bugün erkeklere diyor ki; diz kapağının altı ve göbeğini örtmeden dışarıya çıkamazsın. Neden? Haramdır. Hocam, "Açılmak kadına haram değil mi?". Hayır, erkeğe de haram. Giyinemezsin, böyle çıkamazsın sokağa. Peki nasıl olacak bu işler? Sokaklarda gençler, yaşlılar, koca koca adamlar şortlarla sokaklarda dolaşıyorlar. Ya arkadaşlar azıcık ar.."