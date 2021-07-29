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Kene bir can daha aldı

Kene bir can daha aldı

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden Sivas'ın Divriği ilçesine gelen 31 yaşındaki L.A, kömür ocağında çalıştığı sırada rahatsızlandı. 3 çocuk annesi genç kadın hastaneye kaldırıldı.

KKKA ŞÜPHESİYLE TEDAVİ ALTINA ALINDI
L.A, Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) şüphesiyle tedavisi altına alındı. L.A, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde kaldırıldı.

4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Durumu ağırlaşan genç kadın, 4 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. L.A'nın cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

İHA

Etiketler kene sivas kkka
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