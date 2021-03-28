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  3. Kokain görüntüleri ile tepki çeken Kürşat Ayvatoğlu serbest bırakıldı

Kokain görüntüleri ile tepki çeken Kürşat Ayvatoğlu serbest bırakıldı

Otomobilinde uyuşturucu kullanma görüntülerinin ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sonrası gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin evinde ve arabasında suç unsuru olabilecek delillerin toplandığını, kan örneği alındığını duyurdu.

Açıklamada "Otomobilde pudra şekeri içti" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Milletvekili Hamza Dağ'ın özel kalem müdürü olduğu iddia edilmiş, Hamza Dağ bu iddiayı yalanlayarak Ayvatoğlu'nun genel merkez büro personeli olduğunu açıklamıştı.

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Etiketler Kürşat Ayvatoğlu kokain görüntü
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