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Lunaparkta dehşet: Eğlenmek isterken...

Lunaparkta dehşet: Eğlenmek isterken...

İstanbul Kadıköy'de eğlenmek için lunaparka giden bir kişi, hızlı trenden düşerek ağır yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bostancı’da bir lunaparkta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, lunaparkta bulunan hız trenine binen kişi, tren tur atarken dengesini kaybederek trenden yere düştü.

HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
Trenden düşen kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı kişi, yerde oturup olay yerine ambulansın gelmesini bekledi.

Yaralı olay yerine gelen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Etiketler hızlı tren lunapark
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